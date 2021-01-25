НХЛ объявила даты проведения перенесенных матчей "Каролины"

ТАСС, 25 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила новые даты матчей с участием "Каролины", которые были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Каролина" должна была провести гостевой матч против "Нэшвилла" 19 января и две домашние игры с "Флоридой" 21 и 23 января. Матч "Нэшвилл" - "Каролина" пройдет 2 марта, а с "Флоридой" "Каролина" встретится 17 февраля и 7 марта. Кроме того, на 22 февраля перенесена игра "Каролины" с "Тампой", которая была запланирована на 26 января. Новые даты матчей повлекли за собой еще несколько изменений - матчи "Каролина" - "Коламбус" и "Тампа" - "Флорида" перенесены с 16 на 15 февраля, а еще одна встреча между "Тампой" и "Каролиной" - с 22 на 24 февраля.