Сноубордист Олюнин намерен завершить карьеру после чемпионата России в апреле

В феврале 2018 года во время полуфинала соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Южной Корее Олюнин сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии и пропустил сезон. В марте 2020 года он принял участие в финальном этапе Кубка России и занял второе место. Тогда же Олюнин сообщил ТАСС, что рассчитывает принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Китае.

"Я на стадии завершения своей карьеры, планирую выступить только на чемпионате России и все. Можно сказать, что меня уже списали со счетов, - сказал Олюнин. - Причин завершения карьеры много, и они на самом деле в самых разных плоскостях. Основная причина, конечно, травма, которую я получил на Олимпиаде в Южной Корее".

"Думаю, что мог бы выступать дальше, если бы должным образом восстановился. Если были бы возможности, финансовая поддержка, реабилитация, операции. В одиночку очень сложно все это сделать", - пояснил 29-летний спортсмен.

По словам сноубордиста, он уже практически адаптировался к жизни после спорта. "Спортсмену довольно сложно сразу адаптироваться в социуме после завершения карьеры. Похоже на то, как люди приходят из армии и не сразу понимают, а что же вокруг происходит, только я занимался спортом не год или два, а 15 лет. Но можно сказать, что я уже адаптировался, прошел кризис, у меня двое детей и все хорошо", - заключил собеседник ТАСС.

Планируется, что чемпионат России по сноуборд-кроссу пройдет в начале апреля в Южно-Сахалинске.