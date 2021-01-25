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Пандемия COVID-19

Заразившийся коронавирусом Федор Емельяненко выписан из больницы

В четверг стало известно, что 44-летний боец был доставлен в одну из московских больниц
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко выписан из больницы после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Федора выписали утром", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в четверг стало известно, что 44-летний Емельяненко был доставлен с коронавирусом в одну из московских больниц. Как утверждал источник ТАСС, угрозы здоровью спортсмена не было. Среди симптомов были потеря обоняния и высокая температура. Также была выявлена двусторонняя пневмония.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.

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Пандемия COVID-19
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