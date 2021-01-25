Заразившийся коронавирусом Федор Емельяненко выписан из больницы

"Федора выписали утром", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в четверг стало известно, что 44-летний Емельяненко был доставлен с коронавирусом в одну из московских больниц. Как утверждал источник ТАСС, угрозы здоровью спортсмена не было. Среди симптомов были потеря обоняния и высокая температура. Также была выявлена двусторонняя пневмония.

Емельяненко 44 года, он является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Следующий бой Емельяненко может пройти летом в Москве.