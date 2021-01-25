В федерации сноуборда считают, что Олюнин способен отобраться в сборную на Игры-2022

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Николай Олюнин способен отобраться в олимпийскую команду для участия в Играх 2022 года, но все будет зависеть от его решения относительно завершения карьеры. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации сноуборда России Наталья Подоровская.

Ранее Олюнин сообщил, что намерен завершить карьеру в 2021 году, его последним стартом должен стать чемпионат России по сноуборд-кроссу.

"Олюнин был очень воодушевлен после прошлой операции в Германии, когда ему сообщили, что он сможет вернуться в спорт. Он участвовал в этапах Кубка России, соревновался, - отметила Подоровская. - Мы следим за его здоровьем, это очень волевой человек. Конечно, хотелось бы, чтобы он соревновался и дальше".

"Если Николай почувствует уверенность, решит, что хочет отобраться в команду для участия в Олимпийских играх 2022 года, то у него это получится", - считает Подоровская.

В феврале 2018 года во время полуфинала соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Южной Корее Олюнин сломал ногу в трех местах, а также повредил мениск. Спортсмен перенес несколько операций в Южной Корее и Германии и пропустил сезон. В марте 2020 года он принял участие в финальном этапе Кубка России и занял второе место.