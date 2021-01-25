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Зимние олимпийские виды спорта

FIS не получала требование ужесточить наказание Большунову, лыжник выступит в Фалуне

Первую российскую сборную дисквалифицировали и лишили бронзовой медали за неспортивное поведение Большунова
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не получала от Ассоциации лыжного спорта Финляндии требование ужесточить наказание россиянину Александру Большунову, который сможет выступить на следующем этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом ТАСС сообщили в FIS.

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В воскресенье первую российскую сборную в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзовой медали за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. В понедельник стало известно, что в финскую полицию поступило заявление о нанесении увечий Мяки.

"FIS не получала никаких запросов от Ассоциации лыжного спорта Финляндии, которые касаются ужесточения наказания Большунову. В настоящее время он иметь право соревноваться в Фалуне", - сообщили в международной федерации.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 29 по 31 января.

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