Матыцин заявил о важности занятий спортом во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Занятия спортом должны стать нормой жизни всех россиян, это поможет укрепить иммунитет. Такое мнение журналистам в понедельник высказал министр спорта РФ Олег Матыцин во время фестиваля "Спортивная студенческая ночь" на ГУМ-катке на Красной площади.

"Спорт - норма жизни" - это не лозунг. Мы надеемся, что это станет правилом для всех россиян, да и не только россиян, - сказал Матыцин. - Россия сегодня преодолевает сложный период, связанный с пандемией, спортсмены демонстрируют пример, как надо быть вместе, как надо преодолевать сложности. Спорт помогает в том числе укреплять иммунитет".

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" является частью нацпроекта "Демография", в число ключевых целей которого входят увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.