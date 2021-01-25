Умер петербургский спортивный комментатор Эрнест Серебренников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ленинградский и петербургский спортивный комментатор, тележурналист Эрнест Серебренников умер в понедельник на 85-м году жизни, сообщается в официальной группе во "ВКонтакте" комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

"Сегодня на 85-м году жизни после непродолжительной болезни ушел из жизни замечательный ленинградский, петербургский тележурналист, комментатор, режиссер спортивных трансляций Эрнест Наумович Серебренников", - говорится в сообщении.

Серебренников родился 19 мая 1936 года в Ленинграде. Он принимал активное участие в организации спортивных трансляций самых крупных международных соревнований: Игр доброй воли 1994 года в Санкт-Петербурге, чемпионата мира по хоккею 2000 года, Игр ХХ Олимпиады 1980 года и других.

Серебренников был удостоен награды Министерства спорта РФ за пропаганду физической культуры и спорта - медали Николая Озерова.