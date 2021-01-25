В Москве открыт фестиваль "Спортивная студенческая ночь"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Всероссийский студенческий фестиваль "Спортивная студенческая ночь" открыт в Москве.

Мероприятие проходит на Красной площади, на ледовом катке возле ГУМа. Студенты сдадут нестандартный символический зачет по физкультуре, примут участие в эстафете, а также в мастер-классах, которые проведут известные спортсмены.

В преддверии мероприятия состоялась встреча представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыциным. Также министры приняли участие в товарищеском матче чемпионата Студенческой хоккейной лиги.

Фестиваль "Спортивная студенческая ночь" проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" является частью нацпроекта "Демография", в число ключевых целей которого входят увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.