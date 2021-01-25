В "Фиорентине" заявили, что не ждут сложностей при оформлении перехода Кокорина

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не ожидает каких-либо проблем при оформлении перехода российского нападающего Александра Кокорина из московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из Флоренции.

"Фиорентина" в понедельник в социальных сетях опубликовала серию фотографий Кокорина - на борту самолета на пути в Италию, в аэропорту и во время прохождения медицинского осмотра. В этот же день в пресс-службе итальянского клуба ТАСС сообщили о том, что дата дебюта нападающего в новой команде станет известна после прохождения медосмотра и завершения бюрократических формальностей. Также в команде из Флоренции отметили, что презентация россиянина в качестве игрока "Фиорентины" пройдет в удаленном формате в ближайшие дни.

"Бюрократические формальности - обычные, какие бывают, когда игрок переходит из одного клуба в другой. Есть ли какие-то проблемы с трансфером? Нет, никаких проблем нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе итальянского клуба, отвечая на вопрос о том, какие бюрократические формальности должны быть урегулированы перед официальным объявлением о переходе Кокорина в "Фиорентину". Также в клубе отметили, что российский игрок сможет приступить к тренировкам с новыми одноклубниками, как только подпишет контракт.

"Спартак" объявил о переходе Кокорина в "Фиорентину" 21 января. На официальном сайте красно-белых сообщалось, что в случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с итальянским клубом, который будет рассчитан до конца сезона - 2023/24. По данным профильного портала Transfermarkt, флорентийцы заплатили за форварда €4,5 млн.

В сезоне-2020/21 Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. В составе петербургского "Зенита" форвард становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября того же года он вышел по УДО.

"Фиорентина" после 19 матчей чемпионата Италии занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В 20-м туре команда из Флоренции 29 января на выезде сыграет с "Торино".