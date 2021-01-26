Совет IIHF во вторник определит место проведения чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 26 января. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет во вторник, на заседании организация должна принять окончательное решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Планировалось, что турнир состоится в Латвии и Белоруссии.

Неделю назад IIHF лишила Минск права проведения матчей чемпионата мира 2021 года, решение было принято в ходе видеоконференции с участием членов совета организации. В столице Белоруссии должны были состояться матчи группы А (в том числе с участием сборной России), два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Поскольку проведение чемпионата мира является важным источником дохода международной федерации, отмены турнира точно не произойдет.

Совет IIHF рассмотрит три варианта места проведения белорусской части соревнований. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига проведет первенство в полном объеме. Заинтересованность в турнире выразила Литва, но IIHF приняла решение отказаться от литовского предложения.

"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните], я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла. Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира - это дает им большое преимущество перед Литвой".

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.