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НХЛ

Россиянин Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ "Вегас"

Нападающий является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России

ТАСС, 26 января. Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дорофеев подписал трехлетний контракт новичка. Нападающий будет выступать за фарм-клуб "Хендерсон Сильвер Найтс", представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL).

Дорофееву 20 лет, он был выбран "Вегасом" под общим 79-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В сезоне-2020/21 россиянин сыграл один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский "Трактор", а также провел 36 встреч за "Челмет" в рамках Высшей хоккейной лиги, набрав 17 очков (8 голов + 9 передач). В составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

"Вегас" после шести встреч регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона занимает первое место в таблице Западного дивизиона, набрав 10 очков.

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