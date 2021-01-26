Россиянин Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ "Вегас"

ТАСС, 26 января. Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дорофеев подписал трехлетний контракт новичка. Нападающий будет выступать за фарм-клуб "Хендерсон Сильвер Найтс", представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL).

Дорофееву 20 лет, он был выбран "Вегасом" под общим 79-м номером на драфте НХЛ 2019 года. В сезоне-2020/21 россиянин сыграл один матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский "Трактор", а также провел 36 встреч за "Челмет" в рамках Высшей хоккейной лиги, набрав 17 очков (8 голов + 9 передач). В составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

"Вегас" после шести встреч регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона занимает первое место в таблице Западного дивизиона, набрав 10 очков.