Дабл-дабл Дюранта помог "Бруклину" обыграть "Майами" в матче НБА

ТАСС, 26 января. "Бруклин" со счетом 98:85 обыграл "Майами" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Майами" Бэм Адебайо, сделавший дабл-дабл (26 очков + 10 подборов).

Легкий форвард "Бруклина" Кевин Дюрант также сделал дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). Он набрал 20 очков в 14-й игре подряд - это четвертый результат в истории "Бруклина". Дюрант стал игроком команды летом 2019 года, однако из-за травмы смог дебютировать только в этом сезоне.

"Бруклин" выиграл 11 матчей из 21 и занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции. "Майами" находится на 13-м месте с 6 победами в 16 играх.

Следующую встречу "Бруклин" проведет 28 января в гостях против "Атланты". "Майами" в тот же день дома примет "Денвер".