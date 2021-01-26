Макгрегор может пропустить до полугода из-за полученных в бою с Порье травм

ТАСС, 26 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор получил медицинское отстранение на 180 дней по итогам боя с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

В воскресенье Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом во втором раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

В ходе боя Порье многократно пробивал сопернику лоу-кики, в связи с чем Макгрегор может иметь травмы правой большеберцовой и малоберцевой кости. В случае получения отрицательных рентген-снимков 32-летний ирландец сможет вернуться к боям раньше установленного срока. Технический нокаут обязывает Макгрегора пропустить как минимум до 30 дней.

Макгрегор провел 27 поединков, одержав 22 победы и потерпев пять поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).