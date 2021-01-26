Щербакова стала самой тестируемой РУСАДА фигуристкой по итогам 2020 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова в декабре 2020 года была дважды проверена на допинг специалистами Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно материалам, предоставленным ТАСС агентством, она стала самой тестируемой РУСАДА фигуристкой в 2020 году.

Трехкратная чемпионка страны Щербакова в 2020 году проверялась РУСАДА на допинг четыре раза. Следом располагаются серебряный призер ЧЕ-2019 в одиночном катании Александр Самарин и обладательница бронзовой награды европейского первенства 2020 года Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с Иваном Букиным. Самарина и Степанову в 2020 году РУСАДА тестировало трижды.

Всего в декабре РУСАДА проверило на допинг 11 фигуристов. В число протестированных вместе с Щербаковой и Степановой также вошли Александра Бойкова (второе тестирование за год), Джонатан Гуррейро (второе), Макар Игнатов, Майя Хромых, Михаил Коляда (второе), Марк Кондратюк, Владимир Морозов, Анастасия Скопцова и Камила Валиева.

Самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2019 году были чемпионка Европы Алена Косторная и Букин, которые были проверены на допинг четыре раза. Щербакову в 2019 году тестировали трижды.