Стало известно название российской лыжной команды на чемпионате мира

Ранее рассматривались варианты "Национальные спортсмены России" (National athletes of Russia) и "Нейтральные спортсмены России" (Neutral athletes of Russia). Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет гимн международной федерации будет исполняться во время церемоний награждения в случае побед.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием "Федерация лыжного спорта России" (Russian Ski Federation). Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Как россияне будут выступать на ближайших чемпионатах мира

Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших чемпионатах мира

В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово "federation" будет заменено на "association" (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Пока такой вариант представляется невозможным, поскольку аббревиатура RSA совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки (Republic of South Africa).

Российские лыжники не смогут выступить на чемпионате мира под флагом страны и с национальным гимном в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в декабре прошлого года вступили в силу в отношении всего российского спорта.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдет с 22 февраля по 7 марта. На турнире будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.