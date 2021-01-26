Поздняков: ОКР с пониманием относится к решению РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

ТАСС, 26 января. Олимпийский комитет России (ОКР) с пониманием относится к позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении российского спорта

CAS 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов.

"Олимпийский комитет России с пониманием относится к позиции РУСАДА по вопросу обжалования решения CAS по итогам рассмотрения иска WADA против РУСАДА, - сказал Поздняков. - По сути, несмотря на вердикт CAS о признании Российского антидопингового агентства не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, оно продолжает осуществлять свою операционную деятельность в полном объеме и находится в рабочем контакте с WADA в рамках организации работы по снятию ограничений формального статуса".