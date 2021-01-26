У хоккеиста "Спартака" Медведева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма

ТАСС, 26 января. У нападающего московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Павла Медведева диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Спартак" в понедельник победил нижегородское "Торпедо" (3:2 ОТ). Медведев получил травму в первом периоде.

В ходе обследования в институте Склифосовского у 29-летнего Медведева также было выявлено сотрясение мозга. Предварительный диагноз - перелом ребер - не подтвердился.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает девятое место, в его активе 52 очка в 49 встречах, столько же очков у идущего в зоне плей-офф подольского "Витязя". В следующем матче москвичи 28 января примут магнитогорский "Металлург".