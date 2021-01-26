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Зимние неолимпийские виды спорта

Чернышенко возглавит оргкомитет Специальной Олимпиады в Казани

Игры пройдут 22-28 января 2022 года

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит федеральный оргкомитет по подготовке к проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Об этом во вторник на заседании регионального оргкомитета сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Мы сейчас находимся на этапе формирования и утверждения состава федерального организационного комитета, который возглавит вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, - сказал Матыцин. - Мы надеемся, что по нашему предложению в ближайшее время будет проведено заседание федерального организационного комитета. Это предложение было рассмотрено на совещании под руководством [помощника президента России] Игоря Евгеньевича Левитина неделю назад".

По словам министра, одно из предложений - провести первое заседание оргкомитета в дни тестовых соревнований Специальной Олимпиады - с 2 по 6 февраля в Казани.

"У меня и у моих коллег из министерства не вызывает никаких сомнений, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне - и по гостеприимству, и по международным стандартам, которые определены Специальной Олимпиадой", - добавил Матыцин, говоря о готовности Казани принять Всемирные игры.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта "Татнефть-Арена". С 8 по 16 января в России планируется провести эстафету огня Специальной Олимпиады, привезенного из Афин. В данный момент организаторы находятся в стадии утверждения маршрута эстафеты. Зажжение огня в Казани планируется 22 января на церемонии открытия игр.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющих программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЗимние неолимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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