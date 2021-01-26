Роман Ротенберг: Россия обгонит другие страны по уровню развития студенческого хоккея

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия в скором будущем обгонит другие страны по уровню развития студенческого хоккея, работа идет в правильном направлении. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В понедельник на Красной площади на ГУМ-катке в рамках всероссийского фестиваля "Спортивная студенческая ночь" прошел гала-матч. Команда "Красные звезды" обыграла сборную Студенческой хоккейной лиги со счетом 8:4.

"Студенческий спорт в России надо развивать, мы на правильном пути, - сказал Ротенберг. - Мы видели, какие были традиции в этом направлении в советское время, и сейчас мы эти традиции пытаемся возрождать. Это и вопросы финансирования, и выстраивание инфраструктуры в вузах. Это большая работа, и у нас есть дорожная карта, я уверен, что в будущем в этом направлении мы наших западных коллег обгоним".