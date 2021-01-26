Игрок "Локомотива" Жемалетдинов стал самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2020 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2020 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, он был проверен на допинг четыре раза.

В декабре 2020 года РУСАДА не тестировала на допинг футболистов РПЛ. Жемалетдинов проходил тестирование дважды в новом сезоне (с августа по ноябрь), а также по разу в январе и марте.

По три раза в 2020 году проходили проверку на допинг вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник "Зенита" Вячеслав Караваев и защитник "Краснодара" Егор Сорокин, 12 футболистов РПЛ были протестированы дважды. Всего с начала года РУСАДА проверило 92 футболиста РПЛ (с апреля до середины июня из-за пандемии коронавируса тестирование спортсменов не проводилось).

Самыми тестируемыми РУСАДА футболистами РПЛ в 2019 году были нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник "Ахмата" Андрей Семенов. Они трижды проходили проверку на допинг.