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Фигурное катание

Стал известен состав фигуристов на прыжковый турнир "Кубка Первого канала"

Прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 января. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова примут участие в прыжковом турнире на "Кубке Первого канала по фигурному катанию" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Также в прыжковом турнире выступят бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

У мужчин в прыжковом турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" пройдет с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

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