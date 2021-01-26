Стал известен состав фигуристов на прыжковый турнир "Кубка Первого канала"

ТАСС, 26 января. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова примут участие в прыжковом турнире на "Кубке Первого канала по фигурному катанию" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Также в прыжковом турнире выступят бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

У мужчин в прыжковом турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

Командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" пройдет с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.