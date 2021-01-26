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Фигурное катание

Коган: соперничество мужчин и женщин в прыжковом турнире фигуристов получится зрелищным

Прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Прыжковый турнир в рамках командных соревнований "Кубок Первого канала по фигурному катанию", в котором будут соревноваться мужчины и женщины, получится зрелищным. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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В турнире примут участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. У мужчин в прыжковом турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

"Это будет интересно, зрелищно, потому что девушки, которые примут участие в прыжковом фестивале, обладают сложными элементами, как и мужчины, - сказал Коган. - Думаю, мы все увидим интереснейшую борьбу, результаты которой предсказать сейчас невозможно".

Командный турнир пройдет в московском "Мегаспорте" с 5 по 7 февраля. Прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

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