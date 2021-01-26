Власти Японии намерены привлечь около 10 тыс. медработников на Игры в Токио

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Правительство Японии планирует привлечь около 10 тыс. медицинских работников на время проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом во вторник в ходе дебатов в парламенте страны заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

"Мы планируем подготовить штат [медицинских работников], направив соответствующее предложение около 10 тыс. человек", - передает ее слова газета Asahi. Хасимото также подчеркнула, что привлечение этих специалистов на Олимпиаду не нанесет ущерба работе местных медучреждений.

24 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки сообщил в интервью ТАСС, что организационный комитет "Токио-2020" рассматривает возможность создания коллегиального органа под рабочим названием "Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями" для координации действий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции во время проведения соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" было сохранено.