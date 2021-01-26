Исследование показало, что футболисты стали играть сдержаннее при пустых трибунах

ТАСС, 26 января. Исследование австрийских ученых показало, что футболисты во время матчей стали играть сдержаннее и меньше ввязываться в перепалки с соперником в условиях отсутствия зрителей на трибунах. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Согласно исследованию, конфликтных и эмоциональных ситуаций на поле стало меньше на 19,5%, а суммарное время споров игроков в ходе матча упало с 41 минуты 42 секунд до 27 минут 9 секунд. Исследование было проведено на основе анализа 10 матчей австрийского "Зальцбурга" со зрителями и 10 - без них.

Помимо этого, увеличилась результативность. По сравнению с прошлым сезоном, "Зальцбург" забил на 19 мячей больше (114 против 95). Количество фолов уменьшилось незначительно - на 3,8%.

Отмечается, что для более полного исследования темы следует ее рассмотреть на примерах других команд.