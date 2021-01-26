Гимн международной федерации будет играть в случае побед российских саночников на ЧМ-2021

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Гимн Международной федерации санного спорта (FIL) будет звучать во время церемонии награждения призеров чемпионата мира в германском Кёнигсзе в случае, если победу на соревнованиях одержит российский саночник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIL.

"Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены должны выступать на чемпионатах мира нейтрально, - сказал представитель пресс-службы. - Поэтому им разрешено соревноваться в нейтральной форме, без национального флага или гимна и без обозначения страны. В случае победы российского саночника на церемонии будет звучать гимн FIL".

Ранее исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил ТАСС, что на чемпионате мира российская команда будет выступать под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF).

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. В состав команды России на мировое первенство вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.