УЕФА примет решение о допуске зрителей на игры молодежного ЧЕ ближе к старту турнира

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о допуске зрителей на матчи молодежного чемпионата Европы 2021 года ближе к старту турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Молодежный чемпионат Европы в 2021 году примут Венгрия и Словения. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

"УЕФА очень внимательно следит за ситуацией в двух принимающих странах и примет решение о допуске зрителей вместе с принимающими ассоциациями и властями соответствующих стран ближе ко времени проведения турнира", - сообщили в пресс-службе УЕФА. На данный момент в ряде европейских стран в связи с пандемией коронавируса действуют ограничения по количеству зрителей на трибунах.

16 января УЕФА утвердил расписание молодежного чемпионата Европы 2021 года. Сборная России игры группового этапа проведет в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

В 2021 году также пройдет взрослый чемпионат Европы, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Игры турнира должны принять 12 европейских городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Как сообщил ТАСС в декабре 2020 года генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин, УЕФА примет окончательное решение по формату допуска зрителей на трибуны в марте. При проведении данного турнира будут рассматриваться четыре сценария - полная заполняемость трибун, заполняемость от 50% до 100% или от 20% до 30% от максимальной вместимости, а также проведение игр без зрителей.