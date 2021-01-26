Налоговый вычет могут получить более 6 млн граждан России, занимающихся в фитнес-центрах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) могут получить более 6 млн граждан России, которые посещают фитнес-центры. Об этом заявила заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова, выступая во вторник в Государственной думе.

Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги.

"По состоянию на начало 2020 года осуществляли деятельность 177 тыс. учреждений, предприятий, объединений и организаций, на базе которых осуществлялась физкультурно-спортивная работа, - сказала Машкова. - По примерным оценкам, порядка 3,5 тыс. указанных организаций - это фитнес-центры, в которых на начало 2020 года занималось 6,368 млн человек. Посетители фитнес-центров - в первую очередь те граждане, которые могут обратиться за предоставление социальных налоговых вычетов".

Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.