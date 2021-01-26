В Красноярске начал работу Центр ледовых видов спорта

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Центр ледовых видов спорта, который создан на базе построенного к Универсиаде-2019 ледового дворца "Кристалл-Арена", начал работу в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

"В Красноярске на базе ледового дворца "Кристалл-Арена" создан Центр ледовых видов спорта, где будут заниматься перспективные фигуристы. Сейчас в центре занимаются воспитанники красноярской спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта. В будущем планируется расширить географию за счет других населенных пунктов края и Сибири", - говорится в сообщении.

Сейчас в центре дети тренируются под руководством мастера спорта международного класса по фигурному катанию Юрия Бурейко. "Федерация фигурного катания на коньках России разработала большую программу по развитию спорта в Красноярском крае. Комплекс "Кристалл-Арена" построен по высшим мировым стандартам. Здесь есть все условия для работы, и моя задача - вывести красноярских детей и тренеров на более высокий уровень", - сказал Бурейко.

"Юрий Бурейко - опытный специалист, который может обеспечить новое качество тренировочного процесса, - сказал министр спорта региона Павел Ростовцев. - Надеемся, что к нам будут приезжать фигуристы из Норильска, Ачинска и других городов Красноярского края, а также спортсмены со всей Сибири".

Решение о создании центра было принято в декабре 2019 года во время проведения в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию.