РФС запретил "Тамбову" регистрацию новых футболистов

ТАСС, 26 января. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) ввела запрет в отношении "Тамбова" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также палатой было принято решению об удовлетворении заявления действующих и бывших игроков команды Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Хасана Мамтова и Исхана Гелояна о взыскании с "Тамбова" задолженности по заработной плате. Запрет на регистрацию новых игроков наложен в качестве обеспечительной меры и будет снят после взыскания игроками долгов.

"Тамбов" после 19 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - чемпионата России по футболу, набрав 13 очков. Задолженность по зарплате с июня по ноябрь составляла около 150 млн рублей. В конце декабря СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора Ольги Коноваловой по факту невыплаты заработной платы.

В ноябре спортивный директор клуба Павел Худяков допустил вариант снятия команды с чемпионата из-за финансовых проблем. В конце декабря президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство лиги планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба "Тамбова" в лиге.