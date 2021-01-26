В Италии на полгода продлили расследование в отношении биатлониста Логинова и Касперовича

По его словам, 26 января трибунал Больцано удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении сроков предварительного расследования из-за невозможности пока прийти к выводам и закрыть его. Первый шестимесячный срок истек еще в ноябре, но из-за пандемии коронавируса расследование было временно приостановлено.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предварительное расследование итальянской прокуратуры по уголовному делу в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было продлено на полгода. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат, представляющий интересы россиян в Италии.

"По истечении полугода возможно повторное продление. Итальянский кодекс предусматривает, что подобные расследования могут продолжаться не более 18 месяцев", - уточнил адвокат. Он также сообщил, что по настоянию защиты к экспертизе конфискованных у подозреваемых телефона и компьютера привлечен русскоязычный специалист. "Заключения данной экспертизы тоже пока нет", - указал адвокат.

22 февраля 2020 года - за день до окончания чемпионата мира в Антхольце - итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Основанием для рейда стало заявление теперь уже бывшей исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен. В нем сообщалось о факте использования Касперовичем на чемпионате мира чужой аккредитацией, что могло указывать на попытку совершения антидопингового нарушения.

В результате в отношении Логинова и его тренера было возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в транспортировке и распространении допинга, что в Италии уголовно наказуемо. Во время обыска у подозреваемых были конфискованы телефоны и компьютеры.

На чемпионате мира в Италии Логинов завоевал золото и бронзу. В 2014 году биатлонист был дисквалифицирован за использование эритропоэтина, Касперович на тот момент уже был его личным тренером. В настоящий момент специалист возглавляет сборную Болгарии по биатлону.