Стало известно возможное название российской сборной на ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская сборная по фигурному катанию выступит на чемпионате мира под сокращенным названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) - Figure Skating Russia (FSR). Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Скорее всего, это будет так, но окончательного решения нет", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира запланирован на 22-28 марта в Стокгольме, окончательное решение по его проведению совет Международного союза конькобежцев примет 28 января.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.