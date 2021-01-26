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Санкции WADA против российского спорта

Стало известно возможное название российской сборной на ЧМ по фигурному катанию

Как сообщил источник, команда, скорее всего, выступит под сокращенным названием Федерации фигурного катания на коньках России - Figure Skating Russia
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская сборная по фигурному катанию выступит на чемпионате мира под сокращенным названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) - Figure Skating Russia (FSR). Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Скорее всего, это будет так, но окончательного решения нет", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира запланирован на 22-28 марта в Стокгольме, окончательное решение по его проведению совет Международного союза конькобежцев примет 28 января.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

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РоссияСанкции WADA против российского спорта
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