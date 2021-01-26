Матыцин: Специальные игры в Казани будут организованы на самом высоком уровне

Россия впервые примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Спортивная программа будет включать соревнования по семи видам спорта: сноуборду, флорболу, горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку и бегу на снегоступах. В Играх планируется участие 2 000 спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран, а также около 3 000 волонтеров.

ТАСС, 26 января. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что Специальная Олимпиада 2022 года в Казани пройдет на самом высоком уровне. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.

"Проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в России в Казани - это большая честь и ответственность. Опыт Татарстана в организации крупных соревнований достоин самой высокой оценки, и нет сомнений, что мероприятие будет организовано и проведено на самом высоком уровне - как в части гостеприимства, так и по международным стандартам, - подчеркнул Матыцин. - Важно создать наследие Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, и сейчас работа в этом направлении ведется всеми федеральными ведомствами. Опыт, который есть у Казани в проведении Всемирной универсиады и других крупных спортивных событий, говорит о том, что наследие обязательно станет плодотворным для Российской Федерации".

В Казани с 3 по 8 февраля в рамках тестовых соревнований перед Специальной Олимпиадой состоится Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, в программу которой войдут бег на снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек. В мероприятии примут участие около 600 спортсменов из 36 регионов страны, 300 тренеров и представителей команд, 210 судей, 490 волонтеров и 100 представителей СМИ. 5 февраля около Казанского кремля пройдет презентация логотипа Специальной Олимпиады.

Специальные Олимпийские игры пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Они проводятся с 1968 года, к участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуются не более восьми участников, при этом на пьедестале почета также восемь мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет между странами, Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.