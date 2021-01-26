Легкоатлет Мо Фара заявил, что получил информацию о вакцинации всех спортсменов перед ОИ

ТАСС, 26 января. Все спортсмены пройдут вакцинацию перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом заявил британский легкоатлет Мо Фара, комментарий которого приводит газета The Guardian со ссылкой на радио TalksSport.

Ранее исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию представителей всех стран-участниц и ставит первоочередной целью вакцинацию среди представителей малых стран.

"Я думаю, что большинство спортсменов в своей карьере хотят принять участие в Олимпийских играх, - заявил Фара. - Нам фактически сообщили, что каждый сможет получить вакцину от коронавируса, и после этого риск распространения болезни снизится, а затем просто увидим, что произойдет".

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа в Токио.

Фара 37 лет, он выиграл по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 года. Также на его счету есть шесть побед на чемпионатах мира.