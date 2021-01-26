Большунов сожалеет об инциденте с Мяки, но считает, что его тоже нужно дисквалифицировать

ТАСС, 26 января. Российский лыжник Александр Большунов сожалеет об инциденте с финном Йони Мяки, произошедшем на этапе Кубка мира в финском Лахти, но считает, что того также следовало дисквалифицировать. Комментарий российского спортсмена приводит телеканал NRK .

В воскресенье первую российскую сборную в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова дисквалифицировали и лишили бронзовой медали за неспортивное поведение по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти. Большунов намеренно сбил Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника. В понедельник стало известно, что в финскую полицию поступило заявление о нанесении увечий Мяки.

"Конечно, я сожалею, понимаю, что то, что я сделал после финиша, было неправильно, сожалею об этом и не буду так делать в будущем, - сказал Большунов. - Когда я пересек финишную черту, хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, почему он так поступил. Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались, я не планировал его сбивать, просто хотел поговорить с ним. Не думаю, что Мяки вел честную борьбу, он сознательно заблокировал меня, я до сих пор так считаю, с решением жюри [о дисквалификации] согласен, я поступил неправильно, но с другой стороны - не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша".

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Фалуне с 29 по 31 января.