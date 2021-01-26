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Фигурное катание

Плющенко: прыжковый турнир на Кубке Первого канала - воплощение мечты Трусовой

Тренер спортсменки рассказал, что она всегда хотела посоревноваться с мужчинами именно в прыжках
Александра Трусова и Евгений Плющенко Донат Сорокин/ТАСС
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Александра Трусова и Евгений Плющенко
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова всегда мечтала посоревноваться с мужчинами в прыжках, теперь эта возможность у нее появится на предстоящем прыжковом турнире, который пройдет в рамках командного Кубка Первого канала в Москве. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки, олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) во вторник опубликовала список участников прыжкового турнира, в котором будут соревноваться чемпионка мира Елизавета Туктамышева, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. У мужчин в прыжковом турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов. Командный Кубок Первого канала пройдет в Москве 5-7 февраля, прыжковый турнир состоится 5 февраля.

"Саша всегда хотела посоревноваться с мальчиками именно в прыжках и давно об этом говорила, это всегда было ее идеей, ее мечтой, которая сейчас реализуется, - рассказал Плющенко. - Мы готовимся, тренируемся, но самая главная наша цель в этом сезоне - достойно выступить на чемпионате мира, поэтому предстоящий московский старт будет для нас подготовительным: нам нужно показаться, вновь прокататься, прочувствовать соревновательную атмосферу, адреналин. Это промежуточный старт, который изначально не был запланирован, но мы с удовольствием откликнулись на предложение выступить".

Трусова - бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, в ее активе также бронзовая награда финала серии Гран-при. Она - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

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