Чемпионат России по ММА пройдет в Кемерове с 27 по 31 мая

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет с 27 по 31 мая в Кемерове. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс, который зарекомендовал себя как дружный и сильный регион с множеством возможностей, - сказал Габдуллин. - Пандемия в 2020 году очень сильно повлияла на развитие ММА, отрицательно, конечно. Все всероссийские и национальные соревнования были приостановлены, все первенства и чемпионаты Европы и мира были перенесены на 2021 год. Поэтому мы тоже не стали рисковать, остановили весь календарный план, отборочные этапы".

"Это был большой удар, особенно для спортсменов, которые готовились и настраивались. Но в этом год календарь Союза ММА России будет насыщенным. В каждом субъекте РФ пройдут чемпионат и первенство", - добавил собеседник агентства.

Планируется, что чемпионат России пройдет на новом стадионе "Кузбасс-Арена".