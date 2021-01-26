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Фигурное катание

Плющенко положительно отнесся к возможному сотрудничеству с Тутберидзе на турнире в Москве

На Кубке Первого канала 6 и 7 февраля пройдут командные соревнования
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко положительно оценил перспективу оказаться в одной команде с Этери Тутберидзе в результате жеребьевки Кубка Первого канала, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Об этом он рассказал ТАСС.

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Кубок Первого канала будет состоять из двух частей - в первый день соревнований пройдет прыжковый турнир, 6 и 7 февраля пройдут командные соревнования в короткой и произвольной программах.

"Я положительно отношусь к Этери Георгиевне - да, мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены. Соревноваться надо на льду, но, когда ты снял коньки, можно дружить - это мой принцип, это моя позиция. Окажемся в одной команде, значит будем вместе помогать ребятам добиться лучшего результата, значит будем на одной стороне. Я ни с кем не воюю, я уже не раз об этом говорил, остальное - результат раскачки в прессе".

Плющенко отметил, что в год Олимпиады командный дух для российской сборной особенно важен: "Перед Олимпиадой нам всем будет важно прочувствовать командный дух. У нас достаточно индивидуальный вид спорта, но нам важно быть готовыми кататься за команду на командном турнире на Олимпиаде".

Командный турнир по фигурному катанию в программе Олимпийских игр впервые прошел на Играх в Сочи 2014 года. Победителем соревнований стала российская сборная. На Играх в Пхёнчхане в 2018 году россияне стали вторыми, пропустив вперед сборную Канады.

Теги
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
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