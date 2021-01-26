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Санкции WADA против российского спорта

Российские конькобежцы выступят на ЧМ без названия команды на комбинезонах

Соревнования пройдут в Херенвене 11-14 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту выступит на чемпионате мира в комбинезонах без альтернативного названия команды. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

"Решение CAS было в декабре, рекомендации давались разными федерациями в разные сроки, - сказала Барышева. - Мы отдали комбинезоны в производство без нанесения названия команды. Сейчас же, когда уже есть понимание по требованиям, мы связались с производителями и уточнили, сможем ли мы нанести название команды на комбинезон в соответствии с требованиями за короткое время. Это оказалось нереализуемо в связи с технологиями нанесения".

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене 11-14 февраля.

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Санкции WADA против российского спорта
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