Российские конькобежцы выступят на ЧМ без названия команды на комбинезонах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту выступит на чемпионате мира в комбинезонах без альтернативного названия команды. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

"Решение CAS было в декабре, рекомендации давались разными федерациями в разные сроки, - сказала Барышева. - Мы отдали комбинезоны в производство без нанесения названия команды. Сейчас же, когда уже есть понимание по требованиям, мы связались с производителями и уточнили, сможем ли мы нанести название команды на комбинезон в соответствии с требованиями за короткое время. Это оказалось нереализуемо в связи с технологиями нанесения".

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене 11-14 февраля.