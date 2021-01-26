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Санкции WADA против российского спорта

Российские конькобежцы могут выступить на ЧМ как команда Союза конькобежцев России

Российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе
Павел Кулижников EPA-EFE/GEORGE FREY
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/GEORGE FREY

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты могут выступить на чемпионатах мира как команды Союза конькобежцев России. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

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"Прорабатывается вариант с выступлением наших спортсменов на чемпионатах мира как команд Союза конькобежцев России. В англоязычном варианте это RSU. Это касается и конькобежного спорта, и шорт-трека", - сказала Барышева.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет в нидерландском Херенвене 11-14 февраля, по шорт-треку - в нидерландском Дордрехте 5-7 марта.

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Санкции WADA против российского спорта
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