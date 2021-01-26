Боец Тони Джонсон продлил контракт с ACA, несмотря на санкции США против лиги

"Со своей стороны мы не видим проблем выступления Джонсона в организации, - сказал Яценко. - Тони выразил большое желание продолжать драться в ACA, не оставил чемпионский пояс после внесения лиги в санкционный список США. Несмотря ни на что, его контракт переподписан на новый срок. В целом американские санкции на сегодняшний день никак не повлияли на ростер ACA".

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств "Ахмат".

Джонсон выступает в ACA с 2019 года и провел три боя в организации (один признан несостоявшимся). Спортсмен стал чемпионом ACA в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. В ММА на счету бойца 14 побед, 5 поражений и 1 ничья в поединке с Александром Емельяненко в 2018 году.