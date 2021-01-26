Рукавицын: прыжковый турнир мужчин и женщин в фигурном катании - определенный вызов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Формат прыжкового турнира на Кубке Первого канала по фигурному катанию, в котором будут соревноваться мужчины и женщины, является в определенной степени вызовом для первых. Таким мнением с ТАСС поделился тренер Евгений Рукавицын.

В прыжковом турнире будут соревноваться чемпионка мира Елизавета Туктамышева, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. У мужчин в прыжковом турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Макар Игнатов. Командный Кубок Первого канала пройдет в Москве 5-7 февраля, прыжковый турнир состоится 5 февраля.

"С интересом отнесся к такому формату - это необычно. Ребят тут в какой-то мере берут на слабо - нужно соответствовать, - рассказал Рукавицын. - Но я не любитель дополнительных мотиваций - у любого спортсмена высокого уровня она уже заложена в необходимой мере, в том числе и мотивация доказать, что ты - настоящий мужчина".

Из участников прыжкового турнира воспитанниками Рукавицына являются Алиев и Игнатов.