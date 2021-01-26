Польховский заявил, что двери сборной России по биатлону для Подчуфаровой открыты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ольга Подчуфарова сможет вернуться в сборную России по биатлону, если будет показывать высокие результаты на внутрироссийских стартах. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Ранее Подчуфарова на своей странице в Instagram объявила, что намерена вернуться в сборную России.

"Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у нее был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении, - сказал Польховский. - Если у нее не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем - пожалуйста. Ей в марте надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде".

"Спортивный принцип никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат", - добавил он.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон, и в октябре того же года Союз биатлонистов России одобрил ее переход в сборную Словении. За новую команду она так и не выступила, так как ей было отказано в получении словенского гражданства.