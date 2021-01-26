Решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею будет принято на следующей неделе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В прошлый понедельник стало известно, что совет IIHF принял решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска. Турнир, кроме столицы Белоруссии, должна была принять Рига.

"Нам нужно побольше времени, чтобы понять все детали и технические вопросы, нам нужно больше информации. Из-за ситуации с коронавирусом, вероятно, нам лучше провести чемпионат мира в одной стране, а не в двух. Мы примем решение на следующей неделе. Может быть, во вторник или среду", - сказал Фазель.

IIHF рассматривает три варианта места проведения белорусской части соревнований. Вместо Минска игры чемпионата мира может принять Братислава, датский Хернинг или Рига проведет первенство в полном объеме.

"Мы разговариваем и с Братиславой, и с Хернингом по поводу того, смогут ли они принять 16 команд, в Латвии принять 16 команд не так просто, потому что там придется улаживать вопросы с ареной, возводить временную арену. Сейчас мы по-прежнему разговариваем со всеми тремя сторонами, но не исключаем, что чемпионат мира пройдет и в двух странах. Из-за коронавируса не так просто передвигаться между странами - это еще один важный вопрос. Нам нужно оценить всю специфику, мы проанализируем все варианты и примем лучшее решение для хоккея", - добавил глава IIHF.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе чемпионата мира выступят в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.