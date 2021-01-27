Международный олимпийский комитет обсудит подготовку к Олимпиаде в Токио

ТАСС, 27 января. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на своем ближайшем заседании в среду обсудит подготовку к летним Олимпийским играм в Токио. Детально повестка дня не публиковалась, однако наверняка речь пойдет о вакцинации спортсменов и судьбе квалификационных соревнований.

Заседание исполкома МОК пройдет в формате видеоконференции. На нем также будут заслушаны доклады о подготовке к Играм 2022, 2024, 2026, 2028 годов и ближайшей юношеской Олимпиаде.

Центральной должна стать тема подготовки к Играм в Токио. В последние дни этот вопрос приобрел особую актуальность в связи с сообщениями о намерении властей Японии отказаться от проведения Олимпиады летом этого года. Официальные представители правительства страны и МОК решительно отвергают наличие подобных планов, однако риск отмены соревнований все равно не исключается. Пандемия коронавируса продолжается, судьба квалификационных соревнований до конца не ясна, поэтому в информационном поле еще наверняка будут появляться предположения о невозможности проведения Игр в японской столице.

На этой неделе МОК отметил полгода до старта Олимпиады (церемония открытия пройдет 23 июля). В опубликованном по этому случаю видеообращении президент организации Томас Бах заявил о разработке нескольких сценариев проведения Игр, которые, как ожидается, будут готовы к весне. В марте должна пройти сессия МОК, главным событием которой станет переизбрание Баха на новый срок - выборы пройдут на безальтернативной основе. Подготовка к этой сессии также будет обсуждаться в среду на исполкоме.

Главная надежда МОК связана с начавшейся вакцинацией от коронавируса. Организация уже призвала Национальные олимпийские комитеты помогать прививаться спортсменам, официальным лицам и другим заинтересованным сторонам.

Исполком МОК также может обсудить итальянский и российский вопросы. Вероятнее всего, Национальный олимпийский комитет Италии избежит наказания за попытку государства вмешаться в его дела, так как накануне заседания стороны сумели найти компромисс, поэтому итальянские спортсмены на Олимпиаде выступят под флагом своей страны. Российские олимпийцы такого права уже лишены в связи с санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Не исключено, что на исполкоме будет утвержден формат (гимн, флаг и название) участия спортсменов из России на Олимпиадах в Токио и Пекине.