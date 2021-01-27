"Интер" в большинстве обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии

ТАСС, 27 января. "Интер" одержал победу над "Миланом" со счетом 2:1 в матче четвертьфинала Кубка Италии по футболу.

Счет на 31-й минуте открыл форвард "Милана" Златан Ибрагимович. На 58-й минуте швед был удален с поля за вторую желтую карточку, первую он получил в результате стычки с нападающим соперника Ромелу Лукаку. На 71-й минуте Лукаку с пенальти сравнял счет, а на седьмой добавленной ко второму тайму минуте победный мяч забил Кристиан Эриксен.

К основному времени второго тайма было добавлено 10 минут. В середине второй половины встречи повреждение получил главный арбитр матча. Сначала ему оказывали помощь, затем его заменил резервный судья.

В полуфинале "Интер" встретится с победителем матча "Ювентус" - СПАЛ.