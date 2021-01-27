Первый гол Ничушкина в сезоне НХЛ помог "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе"

Ничушкин забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету одна голевая передача. Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов провел на площадке 14 минут 27 секунд и закончил матч с показателем полезности "0".

За "Колорадо" отличились Йоонас Донской (16-я минута), Брэндон Саад (17, 35), Микко Рантанен (19), Валерий Ничушкин (21), Пьер-Эдуар Бельмар (25), Девон Тэйвз (33). В составе "Сан-Хосе" заброшенными шайбами отметились Райан Донато (10), Ноа Грегор (27), Логан Кутюр (52).

ТАСС, 27 января. "Колорадо" со счетом 7:3 обыграл "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В других встречах игрового дня "Торонто" в гостях обыграл "Калгари" (4:3), "Анахайм" на выезде одолел "Аризону" (1:0), "Сент-Луис" - "Вегас" (5:4 Б).

"Колорадо" после семи матчей занимает пятую позицию в таблице Западного дивизиона, набрав восемь очков. "Сан-Хосе" располагается на седьмой позиции с шестью очками в семи играх.

Следующую встречу команды проведут в Денвере (штат Колорадо) 29 января.