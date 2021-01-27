СМИ: УЕФА не намерен сокращать число организаторов ЧЕ из-за ограничения посещаемости

ТАСС, 27 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах, несмотря на ограничение посещаемости. Об этом сообщает газета The Independent.

УЕФА поддерживает контакты с городами-организаторами, все из которых заявили о намерении провести турнир. В планах организации предусмотрено четыре основных варианта проведения чемпионата Европы: заполненные стадионы, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость стадионов. Существует определенная гибкость, поскольку есть понимание, что некоторым городам-организаторам, возможно, придется позже отказаться от проведения турнира по независящим от них причинам в условиях текущего кризиса, связанного с коронавирусом.

Ранее предлагалось провести турнир в одной стране или небольшой группе стран. Одним из возможных вариантов, который получил поддержку, была Англия, принимающая чемпионат одна либо вместе с Шотландией и Ирландией. Однако, оценив всю доступную информацию, УЕФА уверен, что турнир может быть проведен в соответствии с планом.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.