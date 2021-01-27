В Омске от ножевого ранения погиб бывший игрок футбольного клуба "Иртыш"

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Бывший игрок молодежного и основного состава футбольного клуба "Иртыш" Егор Дробыш трагически погиб в ночь на среду в Омске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодежного и основного составов "Иртыша" Егор Дробыш", - сообщила пресс-служба омского клуба.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что тело молодого человека было найдено с ножевыми ранениями около 02:20 (23:20 мск). В управлении ТАСС подтвердили, что погибший - Егор Дробыш. С этого же места с ножевыми ранениями был доставлен в больницу 22-летний знакомый футболиста. СУ СК РФ по Омской области возбудило уголовные дела по фактам убийства и покушения на убийство.