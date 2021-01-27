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Футбол в Италии

"Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина

Срок действия соглашения с 29-летним форвардом не сообщается
Александр Кокорин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 января. Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

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Срок действия соглашения с 29-летним игроком не сообщается. По информации СМИ, контракт рассчитан до лета 2024 года.

На прошлой неделе московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной". Игрок прошел медосмотр в понедельник.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. Также он представлял московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и "Анжи", в составе которого ни разу не вышел на поле из-за травмы. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

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Италия
Футбол в России
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