Источник сообщил, что "Спартак" не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн

25 января журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в Twitter сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе Промеса за €12 млн. Профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего игрока в €15 млн.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не готово платить нидерландскому "Аяксу" больше €10 млн без учета бонусов за трансфер атакующего полузащитника Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам между клубами.

"Пока непонятно, состоится ли трансфер Промеса. Условия личного контракта согласованы, начались переговоры с "Аяксом". По мнению "Спартака", нидерландцы хотят очень много, российский клуб готов потратить существенно меньше", - сообщил собеседник агентства, отметив, что, согласно договоренности, Промес сможет заключить со "Спартаком" контракт, который будет рассчитан на 3,5 года.

"Что касается €12 млн, о которых писали СМИ, "Аякс" хочет чуть больше, "Спартак" - точно меньше €10 млн. Можно рассматривать бонусы, но сам трансфер - меньше €10 млн. Сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении", - добавил источник.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист уже выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.